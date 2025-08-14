Sudakov non esce dai radar, Cds: presto il Napoli sceglierà su chi puntare

Non solo Elmas per cui manca l'accordo sulla formula con il Lipsia: nelle valutazioni di questi giorni in casa Napoli è tornato in auge anche il nome di Giorgi Sudakov dello Shakhtar che ieri sui social ha ricordato il papà appena scomparso all’età di 50 anni. L’ucraino, anni 22, piace da tempo al Napoli. La prima offerta risale al gennaio 2024, ora su di lui c’è anche il Benfica che si muove da tempo. Talento cristallino, grande qualità sulla trequarti, visione di gioco, assist e gol per Sudakov. Un trequartista moderno che illumina il gioco e non disdegna la finalizzazione.

Un altro nome nell’elenco del ds Manna. Presto sarà tempo di scelte anche in base alle necessità tattiche. Le idee sono diverse e c’è ancora tempo prima di una decisione. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Sudakov aveva già strizzato l'occhio al Napoli e alla Serie A qualche mese fa, c'era da parte sua tutto l'interesse per un trasferimento in azzurro ma poi il Napoli ha fatto altre valutazioni e si è dedicato ad altre operazioni di mercato. Ma a quanto pare quello di Sudakov resta un nome caldo per il club di De Laurentiis che ora ci pensa e riflette.