Sul mercato priorità alla difesa: tutti i profili vagliati da Manna ed il nome in pole

TuttoNapoli.net

Tra le necessità sul mercato c'è sicuramente quella di intervenire subito sulla difesa. Nel mirino del Napoli non c'è solo Nehuen Perez, il difensore centrale argentino che nel corso della sessione di gennaio è già stato ad un millimetro dal Napoli e che è ancora al centro dei discorsi con l'Udinese. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, non mancano altri obiettivi.

Si rivalutano ancora le candidature del belga del Rennes ex Bologna, Arthur Theate, 24 anni, e del turco ex Juve e Atalanta, Merih Demiral, 26 anni e da un anno all’Al-Ahli, in Arabia Saudita. Il primo obiettivo, parallelo a tutti gli altri, resta Alessandro Buongiorno, 24 anni, capitano del Toro ora in Nazionale: il ds Manna ci lavora da tempo.