Taylor-Napoli, Romano: "Era nome caldo, poi qualcosa è cambiato"

Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha aggiornato la situazione relativa al mercato delle squadre italiane. C'è una notizia che riguarda anche il Napoli: "Occhio a un nome che ci risulta come un'idea per i club italiani, che è quello di Kenneth Taylor dell'Ajax, che è un ragazzo di talento, un centrocampista che ha qualità, ha gamba, ha visione di gioco. Piaceva al Napoli prima di questo discorso del mercato a incastro, a equilibrio. Il Napoli si era informato, era dicembre, quando ha cercato di capire le condizioni dell'operazione. Ci risultano anche altre squadre che si stanno adesso informando".