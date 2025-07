Terzino e centrocampista: Manna punta due 2003 da inserire come Under in lista

Non solo l'esterno offensivo per completare definitivamente l'attacco. Il ds Giovanni Manna lavora anche ad altre operazioni nell'ottica del completamento della rosa come un portiere, un laterale difensivo alternativo a Di Lorenzo ed un sesto centrocampista visto che Anguissa a dicembre partirà per la Coppa d’Africa.

Il terzino prescelto è da tempo Juanlu Sanchez del Siviglia e - riferisce la Gazzetta dello Sport - Manna affonderà nelle prossime settimane: affare impostato sui 15 milioni, ma non c’è fretta. In mediana, invece, piace molto Fabio Miretti in uscita dalla Juve, che il ds azzurro conosce molto bene dalla sua precedente esperienza in bianconero. Juanlu e Miretti sono due 2003, non occuperebbero posto nella lista Serie A e renderebbero la rosa del Napoli completa.