Tmw, Ceccarini: "E se l’esterno fosse Chiesa? Conte può farlo ripartire alla grande"

Il direttore Niccolò Ceccarini parla del mercato del Napoli nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com: "Il club azzurro si è preso una pausa di riflessione dopo che è svanita l'operazione Ndoye. L'esterno d'attacco resta una possibilità ma non è più così centrale come qualche giorno fa. E allora ecco che magari l'idea potrebbe essere ripresa negli ultimi giorni di mercato e valutata come un'occasione. Ed è qui che allora entrerebbe in ballo il nome di Chiesa. Dopo un'annata non certo felice al Liverpool ha bisogno di rilanciarsi.

Conte lo stima da tempo e magari potrebbe trovare la chiave giusta per farlo ripartire alla grande. Un'operazione da impostare magari con la formula del prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto e una partecipazione del club inglese all'ingaggio. Per ora è solo un'idea che magari più avanti potrebbe anche decollare. Un altro nome da tenere presente è Gutierrez del Girona che potrebbe essere un’opportunità. Intanto a breve potrebbe arrivare anche l’offerta dell’Atletico Madrid per Raspadori. La proposta degli spagnoli si dovrebbe aggirare sui 25 più bonus. Se il Napoli dovesse accettarla poi inevitabilmente tornerebbe sul mercato degli attaccanti".