Tmw - Meret non ha l'accordo per il rinnovo del contratto: il motivo è chiaro

Il Napoli continua a lavorare per il rinnovo di Alex Meret. Il contratto del portiere azzurro è in scadenza il 30 giugno 2025 e per questo motivo entro il prossimo mercato di gennaio le parti contano di arrivare a un accordo, in un senso o nell'altro, anche perché, come noto, in caso di mancata firma dal primo di febbraio il calciatore potrebbe firmare per qualsiasi altro club, lasciando il capoluogo campano a parametro zero al termine della stagione.

Contrariamente a quanto emerso nelle scorse settimane, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il portiere e il Napoli non hanno ancora trovato l'accordo definitivo e in questi giorni stanno continuando a discutere su più fronti. Manca infatti ancora l'accordo sia sull'ingaggio che sulla durata e per questo il prolungamento del contratto non è così vicino. Nei prossimi giorni ci saranno altri contatti tra le parti, per provare a sbloccare la situazione.