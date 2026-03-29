Tonali vale 100 milioni: City e United sul centrocampista, addio al sogno Napoli?

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Il Newcastle ha fissato una valutazione superiore ai 100 milioni di euro per Sandro Tonali, obiettivo di mercato di mezza Europa.

Tonali valutazione record: il Newcastle non lo cede per meno di 100 milioni

Sandro Tonali è diventato uno dei centrocampisti più contesi d'Europa e il Newcastle non ha intenzione di svendere il proprio gioiello. Il club inglese ha fissato una valutazione superiore ai 100 milioni di euro per l'ex Milan e Brescia, una cifra che trasforma qualsiasi trattativa in un'operazione di assoluto livello. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato con insistenza al Napoli, ma la richiesta economica dei Magpies rende l'operazione proibitiva per il club partenopeo. Lo riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto.

Tonali calciomercato: Manchester City e United sorpassano il Napoli nella corsa al centrocampista

La concorrenza si fa serrata e arriva direttamente dalla Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sia il Manchester City che il Manchester United hanno messo gli occhi su Tonali, pronti a sfruttare le proprie capacità economiche per strapparlo al Newcastle. Una doppia candidatura che complica ulteriormente i piani di chi, come il Napoli, aveva già mostrato interesse concreto nelle settimane scorse per il centrocampista della Nazionale italiana.

Tonali Italia-Bosnia: il centrocampista si prepara alla sfida decisiva da protagonista

Mentre il suo futuro si decide sui tavoli di mercato di mezza Europa, Tonali pensa solo al campo. Il 25enne si sta preparando con la Nazionale per la sfida di martedì contro la Bosnia, un appuntamento importante per l'Italia. La sua crescita esponenziale in questa stagione con il Newcastle è la principale ragione per cui club di primissimo piano sono disposti a spingersi oltre i 100 milioni pur di assicurarsi le sue prestazioni.