Rumors su Buongiorno, è nel mirino del Newcastle ma la clausola non è ancora attiva

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Alessandro Buongiorno è entrato nel radar del Newcastle, che lo considera il profilo ideale per rinforzare la difesa in estate.

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Ekrem Konur, il Newcastle avrebbe individuato in Alessandro Buongiorno il profilo ideale per rafforzare il reparto arretrato nella prossima finestra estiva. I Magpies apprezzano le qualità fisiche del difensore azzurro, la sua solidità in fase difensiva e la crescita costante mostrata negli ultimi mesi in maglia partenopea. Il centrale ex Torino sarebbe stato identificato anche come possibile sostituto di Sven Botman, qualora il club inglese dovesse privarsi dell'olandese.

Clausola Buongiorno da 70 milioni: il Napoli è protetto fino all'estate 2027

Il Napoli parte da una posizione di forza. Nel contratto tra il club azzurro e Buongiorno è presente una clausola rescissoria da 70 milioni di euro, ma esercitabile soltanto a partire dall'estate 2027. Questo significa che per la prossima sessione di mercato il difensore non potrà essere strappato al Napoli attraverso quella via, e il club partenopeo potrà trattare da una posizione di assoluta solidità. Al momento, inoltre, non è pervenuta alcuna offerta ufficiale da parte del Newcastle o di altri club di Premier League.

Buongiorno Premier League: il Napoli blinderà il suo difensore simbolo della difesa di Conte

La situazione è da monitorare con attenzione, ma non desta allarme immediato. Buongiorno è diventato un pilastro della difesa di Antonio Conte e uno dei migliori difensori centrali della Serie A in questa stagione. Perderlo significherebbe privare il Napoli di un elemento fondamentale nel momento più delicato del progetto tecnico. Il club azzurro non ha alcuna intenzione di aprire trattative e, con la clausola che scatterà solo nel 2027, ha tutto il tempo per blindare il proprio difensore con un rinnovo contrattuale adeguato.