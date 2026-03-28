Tuttonapoli Futuro Lobotka, Schira: "Il Napoli vorrebbe rinnovare, non c'è la fila vista la clausola"

vedi letture

"C’è una clausola rescissoria che l’anno scorso comunque non ha pagato nessuno per Lobotka, mi sembra un po’ una storia simile a quella di Dumfries".

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, nel corso di "Sabato Azzurro" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android), ha parlato del futuro di Stanislav Lobotka: "Lobotka ha un contratto, c’è una clausola rescissoria che l’anno scorso comunque non ha pagato nessuno per Lobotka, mi sembra un po’ una storia simile a quella di Dumfries, per parlare anche di Inter e Napoli che sono i due grandi rivali degli ultimi anni, perché alla fine sia Dumfries che Lobotka l’anno scorso hanno fatto grandi stagioni: uno vince lo Scudetto, l’altro va in finale di Champions.

25 milioni pensavamo tutti, ma chi vuole che spenda 25 milioni? Non sono arrivate però offerte. Quest’anno tutti e due hanno avuto un po’ di problemi, quindi non è secondo me che ci sia la fila, quindi potrebbe anche restare al di là del discorso rinnovo o meno. Il Napoli vorrebbe rinnovare, qui i tempi si sono un po’ allungati, la situazione è rimasta un po’ ferma, perché anche in ritiro ha avuto tanti problemi fisici, è stato fuori a lungo, quindi si è data la priorità a pensare al recupero. Ma credo che anche qui il Napoli comunque voglia sedersi al tavolo: l’estate scorsa c’erano delle offerte, il Napoli le ha respinte, comunque scade nel 2027, quindi da quel punto di vista devi stare vigile. Adesso però devi risolvere più le questioni legate a chi scade subito o la vicenda Lukaku di cui abbiamo parlato, però insomma c’è parecchio materiale: tra rinnovi e non rinnovi, il Napoli ha parecchie situazioni aperte".