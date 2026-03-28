Tuttonapoli Rinnovo Spinazzola, Schira: "Forcing dell'entourage per smuovere le acque. Interesse Juve? 50 e 50"

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"Ormai è a un passo dai 33 anni, è normale che il Napoli ragioni su un annuale: lui si aspetta e vorrebbe un biennale".

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, nel corso di "Sabato Azzurro" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android), ha parlato del rinnovo di Leonardo Spinazzola: "Ormai è a un passo dai 33 anni, è normale che il Napoli ragioni su un annuale: lui si aspetta e vorrebbe un biennale. Il suo entourage sta provando a forzare con altri club, la sensazione è che questo “forcing” sia anche un po’ per smuovere le acque.

Interesse della Juventus è reale? "Ma è 50 e 50, nel senso che una chiacchierata c’è stata, un sondaggio definiamolo così c’è stato, perché comunque la Juve saluterà Kostic in quel ruolo e Cabal è più fuori che dentro il progetto. Tra l’altro comunque la Juve un terzino lo deve prendere e, se non dovesse arrivare in Champions, non è che può fare un mercato fantasmagorico. Dovrà puntare, come state vedendo perché molti nomi stanno già uscendo, su delle occasioni a parametro zero: a quel punto vai a ridurre gli investimenti sui cartellini e provi a trovare opportunità, e ci sono parecchi giocatori comunque di medio-alto livello svincolati. Quindi una chiacchierata c’è stata, ma non mi risulta che oggi siano così avanti. Ecco perché poi far filtrare la notizia serve un pochino, come succede nel mercato – lo fanno tutti – per vedere se si può mettere un po’ di pepe e mettere pressione al Napoli sul fronte rinnovo".