Rinnovo Vergara, l'agente: "Faremo le cose per bene, ecco quando parleremo col club"

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"Vergara si è imposto con una forza che difficilmente trovi in un esordiente. Tutti i club lo hanno visionato e si sono resi conto della sua importanza".

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Antonio Vergara ha parlato del suo assistito: "Vergara credo che per le ultime due o tre partite possa essere a disposizione di Conte. Ha avuto un infortunio antipatico, più che grave. Credo che per fine aprile o inizio maggio possa essere pronto, in modo da finire il campionato giocando, anche se resta il rammarico di essersi infortunato quando era protagonista col Napoli e quando poteva avere la chiamata in Nazionale.”

Sul rinnovo:

"Vergara si è imposto con una forza che difficilmente trovi in un esordiente. Tutti i club lo hanno visionato e si sono resi conto della sua importanza. Aspettiamo fine campionato poi parleremo con il club e come sempre cercheremo di fare le cose per bene e nell’interesse comune di tutti.”