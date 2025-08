Ultim'ora Torino-Simeone, c’è l’accordo! Sky: ora i club trattano, la richiesta del Napoli

Proseguono i contatti tra Torino e Napoli per Giovanni Simeone, con l’obiettivo di trovare un’intesa sulla base di 8 milioni di euro. L’attaccante argentino ha già dato il suo assenso al trasferimento, avendo raggiunto un accordo di massima con il club granata. Il dialogo tra le due società è continuo, ma resta da definire la formula economica che possa soddisfare entrambe le parti.

Simeone, reduce da una stagione con 33 presenze, 2 gol e 2 assist, ha faticato a imporsi da titolare nel Napoli. In totale, ha messo a segno 14 reti in 103 partite con la maglia azzurra. Il Torino lo considera un rinforzo ideale per l’attacco di Baroni, e conta di chiudere l’operazione nei prossimi giorni per consegnarlo quanto prima al tecnico croato. A riferirlo sul proprio sito, è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.