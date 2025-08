Torino-Simeone, Sky annuncia: le cifre dell'accordo col Napoli, ora si chiude

vedi letture

Il Torino è ormai vicinissimo all’acquisto di Giovanni Simeone dal Napoli. La chiusura della trattativa è attesa per domani, mercoledì 6 agosto, con un’intesa raggiunta tra i due club sulla base di 7 milioni di euro più 1 milione di bonus. L’attaccante argentino, ormai ai margini del progetto tecnico azzurro dopo l’arrivo di Lorenzo Lucca, è pronto a rilanciarsi con la maglia granata.

Nei giorni scorsi ci sono stati contatti positivi tra le parti, che hanno portato rapidamente alla definizione dell’operazione. Simeone rappresenta un rinforzo importante per il reparto offensivo del Torino, che punta su di lui per aggiungere esperienza sotto porta. L’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

