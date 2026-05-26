Ultim'ora

Tutto su Italiano! Schira: "È il prescelto di ADL! Colloqui avanzati per contratto fino al 2029"

Tutto su Italiano! Schira: "È il prescelto di ADL! Colloqui avanzati per contratto fino al 2029"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:15Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Vincenzo Italiano è il principale obiettivo di Aurelio De Laurentiis per il ruolo di allenatore, come rivelato la scorsa settimana.

Vincenzo Italiano è il principale obiettivo di Aurelio De Laurentiis per il ruolo di allenatore, come rivelato la scorsa settimana. Queste le notizie di Niccolò Schira, esperto di mercato, che su X indica il tecnico ora al Bologna come favorito per prendere il posto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli di De Laurentiis.

"Colloqui avanzati con il Napoli per un contratto fino al 2029. Italiano è pronto a lasciare il Bologna nei prossimi giorni per aprire un nuovo capitolo della sua carriera" ha spiegato Schira.