Tutto su Neres: il brasiliano chiesto da Conte per rinforzare l’attacco

David Neres potrebbe finalmente approdare in Serie A, alla corte di Antonio Conte.

Gli anni dell'Ajax di Erik ten Hag sono un lontano ricordo, per lui e per molti dei suoi ex compagni di squadra (da Matthijs de Ligt a Donny van de Beek, fino allo sfortunatissimo Frenkie de Jong) ma il talento non si discute. E così, dopo essere stato in passato nel mirino di Roma e Juventus, David Neres potrebbe finalmente approdare in Serie A, alla corte di Antonio Conte.

Dopo due anni trascorsi a Lisbona, l'esterno offensivo brasiliano è pronto a lasciare il Benfica per vestire la maglia del Napoli: un'operazione importante per un giocatore che ha mostrato di avere un gran repertorio fin dai tempi del Sao Paulo, affinando poi la tecnica in Europa tra Ajax, Shakhtar e Benfica. Velocità e dribbling sono le caratteristiche migliori del classe 1997, mancino alla Robben (ama partire dalla corsia destra) ma molto meno continuo dell'ex fuoriclasse olandese. Colpa anche di un grave infortunio al ginocchio che nel 2019 frenò la sua ascesa.

Da quel momento ha fatto fatica: l'esplosione di Antony lo costrinse a lasciare Amsterdam, la guerra in Ucraina ha interrotto anzitempo la sua avventura nello Shakhtar di Roberto De Zerbi. Con il Benfica di Roger Schmidt è però rinato: due stagioni da protagonista, con 17 reti e 26 assist in 83 partite e soprattutto la gioia di aver ritrovato le vecchie sensazioni. Un giocatore nel pieno della maturità, un investimento che il club di De Laurentiis potrebbe fare senza necessariamente pensare al "rischio". Lo scrive TMW.