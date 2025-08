Vergara bloccato, giornata decisiva per Cajuste: il punto sulle cessioni

Settimana decisiva per il mercato del Napoli, pronto a muoversi sia in entrata che in uscita. Il primo nome sulla lista è quello di Fabio Miretti: il centrocampista della Juventus resta l'obiettivo prioritario per completare il reparto mediano a disposizione di Antonio Conte. Una volta chiuso il suo arrivo, gli azzurri daranno il via libera alla cessione di Antonio Vergara, attualmente sesto centrocampista nelle rotazioni e considerato incedibile fino a nuovo innesto.

Parallelamente, il Napoli continua a lavorare alla cessione di Giovanni Simeone. Il Cholito ha già dato il proprio assenso al trasferimento al Torino, dove ritroverebbe Baroni e l’ex compagno Ngonge. In settimana è attesa una nuova fase dei contatti per definire la proposta economica che accontenti entrambe le società.

Capitolo Jens Cajuste: il centrocampista svedese è sempre più vicino al ritorno in Inghilterra. Napoli e Ipswich Town hanno raggiunto un’intesa per un’operazione da meno di 10 milioni di euro, tra prestito e obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier League. Resta aperta anche la pista Besiktas e, soprattutto, quella araba: il Neom ha rilanciato con una nuova offerta e la decisione finale spetterà ora al giocatore, che potrebbe sciogliere le riserve già nelle prossime ore.