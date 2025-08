Zanoli, il Bologna ora è vicino! Sky: l’ultima offerta e la distanza col Napoli

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, il Napoli continua a lavorare con determinazione sul fronte mercato in entrata, in particolare per Juanlu Sanchez del Siviglia. La trattativa non è affatto ferma: gli azzurri hanno deciso di dare un po' di tempo al club spagnolo, forti però della promessa strappata al giocatore. Come riportato dal giornalista Luca Marchetti, “Il Napoli è più dentro che fuori” e resta fiducioso sulla chiusura dell’operazione. L’offerta azzurra è di 17 milioni di euro, mentre il Siviglia continua a chiederne 20.

Nel frattempo, sul fronte uscite, Alessandro Zanoli sembra destinato a lasciare Napoli. Anche se nei giorni scorsi si era parlato dell’Udinese, ora il Bologna appare in netto vantaggio nella corsa al terzino. Il club emiliano ha presentato un’offerta da 5 milioni di euro, il Napoli per cedere il giovane laterale chiede 6 milioni, aggiunge Gianluca Di Marzio in merito al laterale azzurro che - se dovesse partire a titolo definitivo - aprirebbe come detto all'arrivo di Juanlu che da tempo è in standby.

