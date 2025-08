Ultim'ora Zanoli-Udinese, proposta al Napoli di prestito con obbligo: cifre e dettagli

L'Udinese ha avanzato un'offerta per Alessandro Zanoli, proponendo un prestito con obbligo di riscatto, fissando la valutazione del giocatore intorno agli 8 milioni di euro. Il Napoli, tuttavia, non ha ancora dato una risposta definitiva e sta prendendo tempo per valutare la proposta.

Nel frattempo, resta attiva anche la trattativa per Juanlu Sanchez, segno che il club azzurro continua a muoversi sul mercato per il vice Di Lorenzo. La dirigenza azzurra sembra determinata a chiudere almeno un nuovo innesto per le corsie difensive. A riferirlo su X, è il giornalista di Radio CRC Marco Giordano.