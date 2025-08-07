Zanoli va al Bologna! Trattativa in chiusura: cifre e formula
Dopo le partenze di Giovanni Simeone, approdato al Torino, e di Jens Cajuste, ceduto all’Ipswich Town, il Napoli si prepara a definire un’altra uscita in questa fase di mercato estiva. Alessandro Zanoli, terzino classe 2000, è infatti a un passo dal trasferimento al Bologna.
Come riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, l’operazione è ai dettagli finali e si chiuderà con un trasferimento a titolo definitivo. L’accordo tra i due club prevede un incasso per il Napoli di 5 milioni di euro, più un ulteriore milione di bonus. Una cessione che rientra nelle strategie del club azzurro per rinnovare le corsie esterne, in attesa dell’arrivo di Juanlu Sanchez dal Siviglia.
Alessandro Zanoli in chiusura al Bologna a titolo definitivo. Operazione da 5m€ + 1m€ di bonus.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 7, 2025
