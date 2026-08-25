Torino, definita cessione di Ilic al Lecce: ora tentativo per Cajuste?

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"Sono felice, certo. Forza Lecce". Con queste parole Ivan Ilic ha accolto i cronisti al suo arrivo all'aeroporto di Brindisi, prima di trasferirsi a Lecce per svolgere le visite mediche e apporre la firma sul nuovo contratto, in programma proprio in queste ore. L'operazione con il Torino si è chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, anche se il centrocampista dovrà prima formalizzare il rinnovo con il club granata, il cui accordo attuale è in scadenza nel 2027.

Il Torino guarda in casa Napoli: idea Cajuste per il centrocampo

Con l'uscita di Ilic, il Torino potrebbe ora muoversi sul mercato per rinforzare la mediana, e uno dei nomi che stuzzicano la dirigenza granata porterebbe dritti in casa Napoli: si tratta di Jens Cajuste, centrocampista ai margini del progetto tecnico azzurro. Un profilo che potrebbe fare al caso dei granata per completare il reparto dopo la partenza dello stesso Ilic verso il Lecce. Dopo il tentativo di qualche settimana fa, il Torino ci riproverà?