Ngonge, si accelera per l'uscita: contatti in corso col Monza per chiudere
Il Napoli continua a lavorare senza sosta per piazzare i tanti esuberi ancora in rosa, al di là dei giocatori cedibili e che potrebbero liberare posto in rosa come Lang e Lucca. Nelle ultime ore, riporta Sky Sport, il club partenopeo ed il Monza sono in contatto e si stanno confrontando per provare a trovare la quadra sull'operazione Cyril Ngonge, esterno offensivo ai margini del progetto tecnico azzurro.
Ngonge in uscita: una ricerca che dura da inizio mercato
Dopo le esperienze in prestito a Torino ed Espanyol, l'ex Verona è alla ricerca di una nuova sistemazione fin dall'apertura della sessione, senza però che finora sia emersa la soluzione giusta. Ora il Monza prova a fare sul serio, con l'intenzione di accelerare i tempi e bruciare la concorrenza di altri club interessati al giocatore, tra cui il Parma. Sono attesi aggiornamenti a breve.
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