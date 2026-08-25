Di Lorenzo rinnova a vita, l'agente: "C'è l'accordo, vi dico quando verrà annunciato"
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Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli, confermando anche i rumors sul rinnovo imminente del capitano. Le parti sono già d'accordo e resta solo da formalizzare l'intesa a fine mercato. Di seguito il passaggio specifico.
Ci sarà il prolungamento a vita di Di Lorenzo con il Napoli?
“Ci sarà il rinnovo, dopo la fine del mercato arriveremo al dunque, l'accordo c'è. Dopo il 1 settembre procederemo. Di Lorenzo vuole continuare e finire la carriera a Napoli, ci tiene troppo, si sono andati incontro per questa volontà di finire a Napoli".
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