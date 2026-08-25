Martinelli andrà in Arabia, c'è l'accordo tra Arsenal ed Al-Hilal: la situazione

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Gabriel Martinelli è sempre più vicino all'addio all'Arsenal che l'ha messo già ai margini con le ultime mancate convocazioni. L'esterno brasiliano, 25 anni, è infatti destinato a proseguire la carriera in Arabia Saudita: secondo quanto riportato da Footmercato, Al Hilal e Arsenal avrebbero raggiunto l'accordo per il trasferimento del giocatore che nelle scorse settimane era stato accotato al Napoli per una richiesta di informazioni sulle cifre dell'eventuale operazione.

Martinelli verso l'Al Hilal

Martinelli, che aveva ancora un anno di contratto con i Gunners, non rientra più nei piani del club londinese, che nelle ultime settimane ha già lavorato sul mercato per individuare il suo sostituuto. L'attaccante brasiliano andrebbe così a rinforzare un reparto offensivo dell'Al Hilal che comprende già Crysencio Summerville, arrivato dal West Ham. Il club saudita, inoltre, potrebbe presto mettere a segno un altro colpo di peso: è infatti in arrivo anche Ollie Watkins, centravanti dell'Aston Villa.