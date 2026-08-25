Retroscena Zeballos: rifiuta tutto, vuole solo il Napoli ed il suo idolo è il Pocho

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Calciomercato Napoli, le ultime sul colpo Zeballos ed i retroscena sulla trattativa

Non si arrende Exequiel Zeballos, e continua a coltivare un sogno tutto azzurro. L'esterno del Boca Juniors avrebbe messo in pausa ogni altra offerta pur di attendere il Napoli, squadra che considera la propria destinazione ideale. Un legame speciale, quello tra l'argentino e la maglia partenopea, che - racconta l'esperto di mercato Nicolò Schira - affonda le radici in uno dei suoi idoli calcistici: Ezequiel "Pocho" Lavezzi, altro talento sudamericano capace di conquistare il cuore dei tifosi del Napoli.

Zeballos, il nodo Lang da sciogliere

Sul fronte azzurro, però, l'operazione resta legata a doppio filo alle cessioni. Per completare l'arrivo di un nuovo esterno offensivo, il Napoli dovrà infatti prima trovare una sistemazione per Noa Lang, la cui partenza è considerata condizione necessaria per poter affondare il colpo su Zeballos. Un intreccio di mercato che si trascina ormai da settimane e che, complice la fedeltà del giocatore alla causa partenopea, potrebbe ancora regalare sorprese nelle prossime ore. Con Zeballos pronto ad attendere, la palla passa ora alla dirigenza azzurra, chiamata a sbloccare la situazione in uscita.