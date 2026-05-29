Zeballos-Napoli, dall'Argentina: arriva una notizia certa dal suo entourage

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista argentino Leandro Aguilera

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista argentino Leandro Aguilera: "Il clima qui in Argentina non è dei migliori, è un po' rovente. Boca Juniors è stato eliminato dalla Copa Libertadores, si dovrà fare un bilancio. Zeballos al Napoli? Secondo le mie informazioni attraverso l'entourage del giocatore, le avances vanno avanti da tempo. Il suo contratto scade a dicembre, la compravendita deve avvenire quest'estate. Il direttore sportivo del Napoli lo vuole, ha parlato con il giocatore. L'offerta va ufficializzata.

Chi è Zeballos? È un giocatore molto intelligente, abile, piace molto fare l'uno contro uno. Ha avuto problemi fisici, ha dovuto fare degli step per stabilirsi in Prima Squadra. Ha vinto il Superclasico da solo. Ha un approccio più brasiliano che argentino. Qual è il valore del calciatore? Sì concluderà per circa 10 milioni di euro, non una cifra proibitiva, resiste un buon rapporto tra le parti. Non vogliono deprezzarlo. Farebbero un torto al Boca, vogliono che tutto vada per un certo modo. L'affare può chiudersi tra giugno e luglio. Il valore del cartellino può cambiare rispetto agli infortuni? No, perché ha sempre recuperato. Sarebbe esploso prima senza infortuni".