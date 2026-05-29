Allegri-Italiano, Kiss Kiss: "ADL aveva accordo con entrambi e poi ha scelto"

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Valter De Maggio, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha raccontato alcuni retroscena legati alla scelta del nuovo allenatore azzurro. Secondo quanto riferito, il Napoli ha avuto un’intesa di massima con Vincenzo Italiano, che avrebbe però dovuto prima liberarsi dal Bologna attraverso la rescissione del contratto. Parallelamente, il club aveva sondato anche un’altra pista, quella di Massimiliano Allegri, con cui sarebbe stato raggiunto un accordo parallelo. Anche in questo caso, però, sarebbe stata richiesta la risoluzione del precedente contratto prima di poter procedere alla firma definitiva.

De Maggio sostiene che la decisione finale sarebbe ormai stata presa: il Napoli alla fine ha scelto Allegri come nuovo allenatore. Restano ora solo i tempi tecnici legati alla rescissione del contratto con il Milan e alla successiva formalizzazione dell’accordo con il club azzurro. Una volta completati questi passaggi burocratici, l’ex tecnico rossonero sarà ufficialmente il nuovo tecnico del Napoli.