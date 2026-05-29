Khalaili bloccato, spunta Kovar e le ultime su Rabiot: il punto mercato di Venerato
Il Napoli continua a programmare il mercato della prossima stagione e alcune operazioni sarebbero già state impostate. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, il club azzurro avrebbe infatti bloccato Anan Khalaili, esterno israeliano considerato un profilo molto interessante per il futuro. La decisione definitiva, però, spetterà al nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che sarà chiamato a valutare il giocatore insieme alla dirigenza.
Da Kovar a Rabiot
Tra i nomi seguiti dal Napoli c’è anche Matej Kovar, portiere di proprietà del Bayer Leverkusen affrontato dagli azzurri nell’ultima Champions League con la maglia del PSV. Resta inoltre nei radar Mario Gila della Lazio, operazione complicata ma non impossibile. Infine attenzione ad Adrien Rabiot: il centrocampista francese rappresenta una pista difficile, ma potrebbe diventare concreta soprattutto in caso di partenza di Frank Anguissa.
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