Calciomercato Napoli, già bloccato il primo acquisto con Allegri: è un difensore

Calciomercato Napoli, già bloccato il primo acquisto con Allegri: è un difensoreTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:50Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Ci sono diverse valutazioni in corso per il mercato in entrata del Napoli con l'arrivo in panchina di Max Allegri. Secondo il giornalista Ciro Venerato, tra i profili seguiti figura anche Gila, difensore della Lazio già apprezzato da Allegri, che potrebbe rientrare tra i nomi in orbita azzurra. Il giocatore piace anche al direttore sportivo Giovanni Manna, che sta monitorando diversi giovani prospetti. Tra questi rientrano Khalaili, già bloccato dal club, e il portiere Kovar, con il Napoli in attesa di conoscere le valutazioni definitive di Allegri sui profili individuati.