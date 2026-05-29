Calciomercato Napoli, già bloccato il primo acquisto con Allegri: è un difensore

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Ci sono diverse valutazioni in corso per il mercato in entrata del Napoli con l'arrivo in panchina di Max Allegri. Secondo il giornalista Ciro Venerato, tra i profili seguiti figura anche Gila, difensore della Lazio già apprezzato da Allegri, che potrebbe rientrare tra i nomi in orbita azzurra. Il giocatore piace anche al direttore sportivo Giovanni Manna, che sta monitorando diversi giovani prospetti. Tra questi rientrano Khalaili, già bloccato dal club, e il portiere Kovar, con il Napoli in attesa di conoscere le valutazioni definitive di Allegri sui profili individuati.