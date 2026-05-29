Vlahovic da escludere: ha chiesto cifra choc alla Juve per rinnovare
TuttoNapoli.net
Ciro Venerato ha fatto il punto su alcuni movimenti di mercato che coinvolgono nomi di primo piano e il Napoli con Allegri nuovo allenatore. Secondo il giornalista, Rabiot e Vlahovic sarebbero giocatori molto stimati, ma un loro eventuale approdo al Milan appare complicato. In particolare, l’ipotesi di vedere Vlahović nel ruolo di vice Højlund viene ritenuta poco probabile.
Sul fronte Napoli, Venerato sottolinea come l’operazione comporterebbe un investimento molto elevato tra commissioni e ingaggio. In passato, infatti, l’entourage del giocatore avrebbe richiesto circa 8 milioni di euro di stipendio alla Juventus, cifra considerata particolarmente alta e destinata a incidere sulle valutazioni complessive del club azzurro.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Accordo col Napoli? Allegri si fa una risata: "Io toglierei la notizia..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
In primo piano
Antonio NotoTuttonapoliPanchina Napoli, Italiano è il prescelto! Entro 48h deve liberarsi dal Bologna
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i nomi dei falliti di Conte, il nome che scatenerebbe una rivolta, i 2 miliardi di ADL e l'incredibile dietrofront di Sarri
Antonio NotoLiveConte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere!" ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo"
Francesco CarboneCessione SSC Napoli, NY Times conferma: ADL ha rifiutato 2mld, ma fondo USA insisterà
Pierpaolo MatronePolitano: "Forse meglio il 4° Scudetto, perché più sofferto! Futuro? Spero di restare. Su Vergara e KDB..."
Pierpaolo MatroneSarri-Napoli, Sky: troppi tentennamenti, il club si sta irrigidendo! Virata su altri 3 nomi?
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com