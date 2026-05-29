Vlahovic da escludere: ha chiesto cifra choc alla Juve per rinnovare

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Ciro Venerato ha fatto il punto su alcuni movimenti di mercato che coinvolgono nomi di primo piano e il Napoli con Allegri nuovo allenatore. Secondo il giornalista, Rabiot e Vlahovic sarebbero giocatori molto stimati, ma un loro eventuale approdo al Milan appare complicato. In particolare, l’ipotesi di vedere Vlahović nel ruolo di vice Højlund viene ritenuta poco probabile.

Sul fronte Napoli, Venerato sottolinea come l’operazione comporterebbe un investimento molto elevato tra commissioni e ingaggio. In passato, infatti, l’entourage del giocatore avrebbe richiesto circa 8 milioni di euro di stipendio alla Juventus, cifra considerata particolarmente alta e destinata a incidere sulle valutazioni complessive del club azzurro.