Doppio colpo dalla Spagna? Rai: contatti per un esterno e un centrocampista
Il Napoli continua a muoversi sul mercato anche in Spagna. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Rai Ciro Venerato, nelle ultime ore sarebbero riemersi due profili seguiti con attenzione dal club azzurro. Il primo è quello di Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia già accostato al Napoli in passato. Venerato riferisce che l’entourage del giocatore avrebbe nuovamente proposto il calciatore a Giovanni Manna e a Massimiliano Allegri.
Riemerge Javi Guerra
L’altra novità riguarda Javi Guerra, talentuoso centrocampista del Valencia. Sempre secondo Venerato, ci sarebbe stato un contatto tra il Napoli e l’agente del giocatore per sondare la situazione. Due piste da monitorare nelle prossime settimane, mentre il Napoli programma le prime mosse del nuovo ciclo.
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