Retroscena Allegri: primi attriti col Milan ci furono per un azzurro

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Sul piano tecnico, il nuovo progetto di Allegri dovrebbe ripartire dal 4-3-3 come modulo. Il tecnico si sarebbe detto soddisfatto della rosa

Max Allegri, prossimo a diventare il nuovo allenatore del Napoli, secondo Ciro Venerato avrebbe confidato ad alcuni amici giornalisti, durante un soggiorno in Abruzzo, che il nome di Hojlund sarebbe stato uno dei primi punti di attrito con la dirigenza del Milan. Il club, secondo quanto riportato dal giornalista alla Rai, avrebbe giudicato l’operazione troppo costosa, salvo poi investire circa 35 milioni di euro a fine mercato per Mateta, che però non avrebbe superato le visite mediche.

Sul piano tecnico, il nuovo progetto di Allegri dovrebbe ripartire dal 4-3-3 come modulo. Il tecnico si sarebbe detto soddisfatto della rosa a disposizione e avrebbe espresso giudizi molto positivi sul Napoli, convinto che, senza problemi legati agli infortuni, la squadra avrebbe potuto lottare fino alla fine con l’Inter per lo scudetto.