Spunta un nuovo portiere per il Napoli: l'idea del ds Manna
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L’interesse nei confronti del giocatore sarebbe in crescita nelle ultime settimane, complice anche l’ottimo rendimento stagionale
Arrivano nuove indiscrezioni di mercato riguardanti il portiere ceco Matej Kovar, classe 2000, reduce da una stagione di crescita significativa con il PSV Eindhoven, formazione con cui ha recentemente conquistato il titolo di Eredivisie. Il suo nome è tornato al centro dell’attenzione degli operatori di mercato e piace al Napoli che presto sarà allenato da Allegri.
L’interesse nei confronti del giocatore sarebbe in crescita nelle ultime settimane, complice anche l’ottimo rendimento nelle competizioni nazionali ed europee. Il profilo del portiere viene considerato interessante per diversi club, come quello degli azzurri. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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