Zerbin può partire, ma ancora in prestito: due club di Serie A l'hanno richiesto

Il mercato del Napoli sta già entrando nel vivo, a pochi giorni dall'apertura ufficiale della finestra invernale. Ci saranno diversi movimenti: in entrata è quasi fatta per l'acquisto in prospettiva di Luis Hasa, in uscita invece il nome di Rafa Marin è fortemente accostato al Como, ma non è tutto.

Infatti, stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, anche Alessio Zerbin potrebbe lasciare il Napoli. Il classe 1999 è ai margini del progetto di Antonio Conte, ha giocato solo 106 minuti fin qui, e potrebbe salutare alla ricerca di maggiore spazio. Lo hanno richiesto in prestito due club di Serie A: il Monza, dove Zerbin è stato già lo scorso anno, e soprattutto il Lecce che al momento è in vantaggio nelle trattative. L'esterno azzurro farebbe quindi il percorso inverso di Luis Hasa.

