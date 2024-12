Zerbin può uscire a gennaio: richiesto da due club di A

"Lecce e Monza hanno chiesto informazioni per l'esterno del Napoli Alessio Zerbin in prestito". Questa la notizia diffusa su X dall'esperto di mercato Nicolò Schira, che ritiene possibile una partenza già a gennaio dell'esterno che Conte ha schierato titolare contro la Lazio.

