Accostato al Napoli, trattamento shock per Sterling! Bagno separato e isolamento

vedi letture

Raheem Sterling, attaccante del Chelsea, resta in limbo calcistico. L’attaccante inglese, accostato anche al Napoli, non è riuscito a trovare una nuova squadra durante la sessione estiva di calciomercato e rimane così fuori dai piani dei Blues. Nella sua stessa situazione anche Axel Disasi e David Datro Fofana, anch’essi esclusi dal progetto tecnico di Enzo Maresca.

Mentre il futuro degli "indesiderati" dall'allenatore italiano resta incerto, intanto vengono tenuti completamente separati dalla prima squadra. Secondo quanto riferito da The Sun, l’isolamento per Sterling & company è totale: spogliatoio e bagno dedicati, pasti consumati lontano dai compagni e nessun contatto con il resto del gruppo. Una misura che solleva interrogativi sul trattamento riservato a questi giocatori, più simile a una sanzione disciplinare che a una semplice scelta tecnica.