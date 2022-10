Ajax, Schreuder ci crede: "Col Liverpool possiamo vincere con due gol di scarto"

L'Ajax di Alfred Schreuder si gioca le residue possibilità di qualificarsi agli ottavi contro il Liverpool.

L'Ajax di Alfred Schreuder si gioca le residue possibilità di qualificarsi agli ottavi contro il Liverpool. Il tecnico invita a tenere alta l'attenzione nonostante il rendimento altalenante degli uomini di Klopp: "Non credo siano in crisi. Penso che siano un'ottima squadra, una big, e abbiamo visto anche la reazione in Champions League dopo le sconfitte. Penso che nelle ultime partite, contro i Rangers e contro il Manchester City, abbiano mostrato un ottimo stato di forma e tanta qualità. Hanno perso contro il Nottingham Forest, ma avrebbero anche potuto vincere 4-1 o 5-1. Dobbiamo convincerci che sia possibile passare il turno. Giochiamo la Champions League, sarà tutto esaurito e dobbiamo mostrare di potercela fare, di credere di poter vincere con due gol di scarto. Ovviamente sappiamo che il Liverpool è un club meraviglioso, una grande squadra".