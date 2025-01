Ancora Lautaro-gol: Inter avanti 1-0 a Praga al 45'

vedi letture

L'Inter passa subito, ma non azzanna lo Sparta Praga. Il gol segnato da Lautaro Martinez, in bello stile dopo 12 minuti su cross di Bastoni, consente alla squadra di Simone Inzaghi di concludere in vantaggio per 1-0 il primo tempo della gara allo Stadion Lenta.

Incassato lo svantaggio, non cambia l'atteggiamento della squadra di casa, mentre l'Inter cerca il bis soprattutto da fuori: sballata la conclusione di Asllani, da posizione più che favorevole. Alla mezz'ora, un lampo ceco: Birmancevic, dimenticato da Barella e Pavard, costringe Sommer all'intervento. La replica è affidata proprio al 23 nerazzurro: anche la sua conclusione, però, vola alta oltre la porta dello Sparta. Finale svagato dei nerazzurri - in giallo - comunque in vantaggio all'intervallo.