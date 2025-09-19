Ufficiale Assist magico per Haaland: l'Uefa premia Foden come MVP di City-Napoli

Straordinario il suo assist per Erling Haaland, un tocco sotto magico, fondamentale per sbrigliare la matassa difensiva azzurra e sbloccare il match: così Phil Foden si è conquistato il premio MVP di Manchester City-Napoli. L'UEFA ha motivato la decisione con la seguente nota: "Contro una difesa solida, è stato eccezionale nel trovare spazi e si è rivelato una minaccia per la porta, oltre a fornire l'assist per il gol di Erling Haaland".

Nel post-partita, lo stesso Foden ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TNT Sports: "È un inizio perfetto, l'avversario era molto difficile da affrontare. Gli azzurri sono una squadra da incubo da battere, lo abbiamo visto oggi. La loro struttura, come si mantengono, lasciano spazi minimi. Si tratta di saper passare la palla al momento giusto e cercare di rompere le linee. Penso che siamo stati piuttosto intelligenti, non abbiamo concesso troppe palle perse in zone difficili. Nel complesso, una prestazione solida. De Bruyne? Una leggenda del nostro club. Non posso ringraziarlo abbastanza per quello che ha fatto per il City e per i trofei che ci ha fatto vincere. Resterà per sempre una leggenda qui!".