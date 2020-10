Atletico, Simeone: "Salisburgo forte in Champions, fece bene col Napoli"

Dopo la brutta sconfitta in casa del Bayern Monaco l’Atletico Madrid prova a ripartire con la gara di oggi contro il Salisburgo. Queste le parole della vigilia di Diego Pablo Simeone: “Quella austriaca è una squadra che soprattutto in Champions ha messo in mostra buone cose nelle ultime stagioni. Lo scorso anno, infatti, seppero far bene contro squadre come Napoli e Liverpool. Da parte nostra, invece, dovremo continuare a produrre i pericoli che abbiamo sempre creato, compresa la gara contro il Bayern. Ho fiducia nei miei ragazzi e vedo entusiasmo in loro”.