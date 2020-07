Barça-Napoli, Segretario Sport Catalano: "Situazione preoccupante, ma nessun rischio"

A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, è intervenuto Gerard Figueras, Segretario generale dello Sport della Generalitat, membro del Governo catalano: "Covid? La situazione è preoccupante, la statistica del virus è tornata a crescere, ma per il match contro il Napoli non abbiamo bisogno di preoccupazioni, si può giocare senza pubblico, la partita si può giocare con sicurezza per entrambe le squadre. La gente può viaggiare, venire a Barcellona, i turisti sono qui, ci sono misure di sicurezza, voglio dare un messaggio di tranquillità, si può stare in sicurezza ma non si può andare a vedere una partita di calcio".