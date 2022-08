Barcellona nel caos: una clausola può permettere a Kessié e Christensen di liberarsi a zero

In queste ore regna il caos in casa Barcellona, con la società costretta a fare i salti mortali per ottemperare agli impegni economico-finanziari imposti dalla Lig

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it In queste ore regna il caos in casa Barcellona, con la società costretta a fare i salti mortali per ottemperare agli impegni economico-finanziari imposti dalla Liga. ESPN rivela un dettaglio che vede coinvolti due tra i tanti acquisti ancora non registrati dai blaugrana, il difensore Andreas Christensen e il centrocampista Franck Kessie, presi da Chelsea e Milan. Secondo l'emittente, infatti, se entro sabato il club catalano non riuscisse a risolvere i problemi e ad iscriverli, entrambi potrebbero sfruttare una clausola che permette loro di accasarsi altrove senza alcun costo. Una situazione che vede dunque interessate potenziali realtà acquirenti, desiderose di rinforzi a basso costo.