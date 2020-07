Barcellona senza pace, voce clamorosa dalla Spagna: interrotte trattative per rinnovo Messi

Clamoroso dalla Spagna. Come riportato da Cadena Ser Leo Messi potrebbe dire addio al Barcellona nel 2021. Il fenomeno argentino - si legge - sarebbe particolarmente seccato dalla indiscrezioni che provengono dall'interno del club blaugrana, soprattutto per quel che riguarda le voci di un suo possibile coinvolgimento nella guerra contro l'attuale tecnico Quique Setièn.

Trattativa per il rinnovo interrotta - Messi avrebbe quindi interrotto la trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. Prima di questa interruzione la trattativa stava portando ad un rinnovo fino al 2023. Senza rinnovo sono tanti i club che sognano di poter tesserare la Pulce.