Bodo, il Ceo: "Napoli ha grandi giocatori e un ottimo allenatore. Arrivati in anticipo per il clima"

Il Bodo/Glimt si prepara alla sfida di Champions League contro il Napoli, in programma domani sera allo stadio Maradona. La formazione norvegese, ormai una realtà consolidata nel panorama europeo, arriva in Italia con ambizioni importanti e la consapevolezza di aver compiuto un percorso di crescita significativo negli ultimi anni.

A raccontare l'evoluzione del club è il CEO Frode Thomassen, che torna anche sulle parole pronunciate da José Mourinho nel 2021, quando il portoghese, alla guida della Roma, criticò le condizioni del terreno di gioco norvegese: "Meno male che non ci siamo allenati qui. Questo campo non mi piace".

Uno scenario completamente diverso rispetto a quello attuale, come sottolinea lo stesso dirigente: "Non siamo più quelli di Mourinho, che qui non volle allenarsi. Oggi, invece, i club vengono a fare la rifinitura qui perché sostengono sia importante".

Bodo/Glimt, Thomassen elogia il Napoli e Allegri

La squadra norvegese è già arrivata a Napoli con largo anticipo rispetto alla partita. Una decisione legata soprattutto alle condizioni meteorologiche, come spiegato da Thomassen: "La squadra è già a Napoli. In Norvegia fa freddo, piove, c'è vento, i giocatori possono allenarsi con un clima migliore. Ci aspetta una partita importante, non conta che la squadra sia in un momento non positivo, è un gruppo con grandi giocatori e un ottimo allenatore".

Al Maradona è prevista anche una significativa presenza di sostenitori ospiti: "Ci saranno circa duemila tifosi pronti a seguirci, per noi è una partita importante e vogliamo fare bene".