Champions da incubo nel 2026: ancora zero vittorie in Europa tra Conte e Allegri

Champions da incubo nel 2026: ancora zero vittorie in Europa tra Conte e AllegriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:50Champions League
di Arturo Minervini
Il dato è emblematico: appena un punto conquistato in quattro partite disputate nel 2026, senza alcun successo

Il 2026 si conferma un anno particolarmente amaro per il Napoli in Champions League. Gli azzurri non sono ancora riusciti a conquistare una vittoria nella massima competizione europea, facendo registrare un bilancio decisamente negativo che accomuna le gestioni di Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Napoli, numeri disastrosi in Champions League: un solo punto in quattro partite

Il dato è emblematico: appena un punto conquistato in quattro partite disputate nel 2026, senza alcun successo. Un rendimento che testimonia le difficoltà incontrate dal Napoli sul palcoscenico internazionale, indipendentemente dall'allenatore in panchina.