Clamoroso Lucca: ipotesi scambio di prestiti con un altro attaccante di Serie A

Calciomercato, Lucca via da Napoli a gennaio? L'ipotesi è quella di uno scambio con l'Udinese per Davis

Clamorosa notizia riguardante il futuro di Lorenzo Lucca. L'attaccante del Napoli potrebbe salutare a gennaio per tornare a Udine. Idea scambio di prestiti secchi con Keinan Davis da Allegri più conguaglio a favore dei bianconeri. A scriverlo è la redazione di Tmw. Un modo per valorizzare di nuovo Lucca che proprio a Udine era stato capace di segnare una ventina di gol in due stagioni consacrandosi in Serie A fino ad arrivare al Napoli. Già in passato, invece, Davis era stato accostato agli azzurri che poi, invece, hanno scelto Lucca nell'estate del 2025 come alternativa a Lukaku. In panchina c'era Conte.