Live Diretta Napoli-Bodo, pre-partita: Allegri verso una rivoluzione, si torna al 4-3-3

La diretta testuale di Napoli-Bodo, terza giornata di Champions League: il live minuto per minuto

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Come arriva il Napoli - Gli azzurri attraversano un momento particolarmente complicato, con cinque sconfitte nelle prime nove partite stagionali tra tutte le competizioni. In Champions League sono arrivati due ko, contro Arsenal (0-1) e Villarreal (3-1), mentre in campionato l'ultima battuta d'arresto è stata quella sul campo del Venezia, vittorioso per 1-0. Il Napoli è ancora alla ricerca dei primi punti europei e non può permettersi ulteriori passi falsi per non compromettere il proprio cammino nella competizione. Allegri dovrà inoltre fare i conti con diverse assenze, soprattutto nel reparto offensivo.

Come arriva il Bodø/Glimt - Il Bodø/Glimt arriva al Maradona con tre punti conquistati nelle prime due giornate di Champions League. Dopo il pesante 5-0 subito all'esordio contro il Bayern Monaco, i norvegesi si sono riscattati battendo 1-0 il Borussia Dortmund grazie alla rete di Fredrik Sjøvold. La squadra di Kjetil Knutsen, alla guida del club dal 2018, è reduce anche dal successo per 2-0 contro l'HamKam nel campionato norvegese, giunto ormai nella sua fase conclusiva. Il Bodø ha costruito negli anni una precisa identità tattica, basata su un calcio organizzato, costruzione dal basso, combinazioni rapide e pressing coordinato.

Massimiliano Allegri valuta il ritorno alla difesa a quattro dopo le ultime uscite con il 3-4-2-1. Davanti a Meret dovrebbe esserci la coppia centrale composta da Rrahmani e Rafa Marin, con Di Lorenzo a destra e Olivera favorito su Spinazzola a sinistra. A centrocampo Lobotka rischia, occhio a De Bruyne play a sorpresa con Anguissa che torna e McTominay a sinistra. In attacco Hojlund è intoccabile, sull'esterno destra torna Politano mentre a sinistra Lang è in vantaggio su Giovane. Sono finiti ai box Neres e Alisson Santos, che si aggiungono alle assenze di Buongiorno, Vergara, Favasuli e Marianucci (fuori lista).

Kjetil Knutsen dovrebbe confermare l'ossatura della squadra che ha battuto il Borussia Dortmund, con il 4-3-3 come sistema di riferimento. Tra i pali spazio ad Haikin, mentre in difesa Sjøvold e Bjørkan agiranno sulle corsie esterne, con Gundersen al centro e il ballottaggio tra Aleesami e Bjørtuft per l'altra maglia. A centrocampo confermati i riferimenti Berg, Fet e Auklend. Nel tridente offensivo Hauge partirà dalla sinistra, con Helmersen al centro. Da valutare invece Blomberg, alle prese con un problema fisico rimediato nell'ultima gara di campionato: qualora non dovesse recuperare, pronto Brynhildsen.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti a Napoli-Bodo, gara valida per la terza giornata di Champions e già cruciale per il cammino del Napoli in Europa. La squadra di Massimiliano Allegri, ancora ferma a zero punti dopo le prime due partite europee, è chiamata a reagire anche al ko in campionato contro il Venezia. Di fronte ci sarà la formazione norvegese di Kjetil Knutsen, reduce dalla prestigiosa vittoria contro il Borussia Dortmund.