Borussia Dortmund-Inter, Chivu perde Barella: ha un risentimento muscolare

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - L'Inter perde Nicolò Barella quantomeno per la decisiva trasferta in Champions League contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista italiano infatti non sarà a disposizione del tecnico Cristian Chivu per la gara di domani in Germania e rimarrà a Milano a causa di un risentimento muscolare accusato nell'allenamento di oggi. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per capire quando potrà tornare in campo. (ANSA).