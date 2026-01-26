Chelsea, Joao Pedro: "A Napoli partita importantissima! Ci faremo trovare pronti"

Il Chelsea arriva alla sfida di Champions League contro il Napoli con il morale alto dopo il successo esterno per 3-1 sul campo del Crystal Palace. Una vittoria che rafforza le ambizioni dei Blues in vista del match di mercoledì al Maradona, decisivo per la qualificazione al turno successivo: con ogni probabilità, chi vincerà avrà in mano il pass per i play-off.

Al termine della gara di Premier League, Joao Pedro ha acceso i riflettori proprio sull’impegno europeo contro gli azzurri, elogiando il nuovo tecnico e l’approccio della squadra: “Il lavoro con Rosenior è fondamentale per noi e siamo contenti di seguirlo. Al Chelsea scendi in campo sempre per vincere e lui la pensa allo stesso modo. Mi trovo bene qui e adesso dobbiamo dare tutto, a partire da una partita pesantissima come quella contro il Napoli in Champions. Dovremo farci trovare pronti e sono convinto che il mister ci preparerà nel modo giusto.”