Napoli-Chelsea, Il Mattino: "Già scelto l'arbitro per il match decisivo in Champions"
Napoli-Chelsea sarà la partita che deciderà la stagione europea degli azzurri. Secondo quanto anticipato da Il Mattino, la UEFA dovrebbe affidare la direzione di gara al francese Clément Turpin. La designazione non è ancora ufficiale, ma l’annuncio è atteso nelle prossime ore.
Turpin è considerato uno dei migliori arbitri al mondo e nel 2025 ha ricevuto il premio IFFHS come miglior arbitro dell’anno. In passato ha già diretto più volte il Napoli nelle competizioni europee, tra Champions ed Europa League, con precedenti che hanno lasciato il segno.
