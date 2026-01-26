Giovane non potrà essere convocato per il Chelsea: ecco il motivo

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della sfida decisiva di Champions League contro il Chelsea. Tra le assenze figura anche Giovane, appena acquistato dall’Hellas Verona e già impiegato contro la Juventus. Il classe 2003 non sarà a disposizione del tecnico salentino.

L’attaccante brasiliano non potrà essere convocato perché non inserito nella lista UEFA, che non può essere modificata in questa fase della competizione. Il suo debutto europeo è solo rimandato: l’appuntamento è fissato per sabato contro la Fiorentina, mentre in settimana cercherà di convincere Conte in allenamento e trovare l’intesa con Hojlund.